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Кирилл Новиков: «Динамо» для нашей семьи — родной дом"

16:15
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» заявил, что этот клуб является родным для него. Его отец — Александр Новиков, рекордсмен команды по количеству матчей.

— Ваш отец — рекордсмен бело-голубых по количеству матчей. О другой школе для вас, наверное, и речи не шло?

— Нет. «Динамо» для нашей семьи — родной дом. Отец с 6-7 лет в клубе и никуда в другое место меня отдать не мог. Так что вся жизнь проходит здесь, чему очень рад. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-s-glavnym-trenerom-dinamo-kirillom-novikovym-o-selekcii-transferah-zimoy-filippe-zadachah-komandy-1611987/

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