Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» заявил, что этот клуб является родным для него. Его отец — Александр Новиков, рекордсмен команды по количеству матчей.

— Ваш отец — рекордсмен бело-голубых по количеству матчей. О другой школе для вас, наверное, и речи не шло?

— Нет. «Динамо» для нашей семьи — родной дом. Отец с 6-7 лет в клубе и никуда в другое место меня отдать не мог. Так что вся жизнь проходит здесь, чему очень рад. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.