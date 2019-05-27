15:40 | Футбол — РПЛ

Кирилл Комбаров продлил контракт с "Арсеналом"

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Защитник Кирилл Комбаров продлил контракт с тульским "Арсеналом" до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт клуба. 32-летний россиянин выступает за команду с весны 2017-го.

– В течение двух последних сезонов является капитаном команды. Всего в чемпионате России (с учетом стыковых игр за право выступать в премьер-лиге) Кирилл провел 60 матчей, забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач, – говорится в заявлении пресс-службы туляков.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах "Арсенала", забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Туляки заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и будут бороться за право участвовать в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2019/20.

 

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