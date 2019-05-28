Кикнадзе прокомментировал ситуацию с разрывом контракта Денисова

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказывал, как развивалась ситуация с полузащитником команды Игорем Денисовым.

В завершающей части сезона Денисов не выходил на поле, а после 30-го тура было объявлено, что игрок покидает клуб.

– Считаете ли вы то, что произошло с Денисовым, – это неудача для клуба?

– Жалко, что произошло в столь обостренной форме. Ни он, ни мы этого не заслуживали. Шли переговоры, до того, когда в прессе была принята версия, что создалась конфликтная ситуация. Нормальный мужской разговор состоялся. Только добра и удачи ему могу пожелать. Игрок с бойцовским характером, готовый драться за свою позицию. (Арман Мкртчян)

Почему ушел Денисов и что будет дальше?

Игорь Денисов уходит из "Локомотива"