Кикнадзе – о ситуации с Мурило: "Как только завершим трансферную кампанию, все расскажу"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал "СЭ" ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.

– Сейчас идет трансферная кампания. Как только мы завершим, все расскажу. Пока без комментариев, – сказал Кикнадзе.

Ранее главный тренер красно-зеленых Юрий Семин сказал "РИА Новости", что не знаком со способностями Мурило и на первый предсезонный сбор команды бразильца не возьмет.

"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним футболистов во вторник. Мурило выступал за юношеские команды "Крузейро" в 2012 – 2016 годах. За основу бразильского клуба он играл с 2017 года. (Арман Мкртчян)