Кержаков рассказал, что в «Зените» разбирали игру Кордобы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 15-го тура РПЛ (1:1).

— Обычно сильное впечатление на соперников производит Кордоба. Как он вам в этом матче?

— Мне кажется, наши защитники с ним сегодня прекрасно справились.

— С ворот у вас не осталось впечатление, что это танк?

— Это танк, не только из ворот, но и по прошедшим матчам. Мы его разбирали, смотрели, как он цепляется за мячи, давит, продавливает. В принципе, защитники у нас классные, мощные, выполнили установку тренера и справились с ним.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи»