Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что хотел бы играть в атакующий футбол, но у него не хватало исполнителей.

— Хотите в следующей своей команде играть в более атакующий футбол, чем делали это в «Уфе»?

— Тут я сначала вернусь к своему высказыванию после 0:0 с «Оренбургом», которое все обсуждали: «У нас футбол в чем заключается — в забитии голов, что ли?» Вот вам цитата Карима Бензема: «Есть люди, которые думают только о голах. Но есть и те, кто видит футбол иначе». Многолетний бомбардир «Реала» говорит, не кто-нибудь! Может, он сформулировал более гладко, чем тогда я, но мысль — та же.

— Зато у вас колоритнее получилось. Объясните мне одну вещь — вы же сами не раз подчеркивали, что и по всей своей игровой карьере, и по началу тренерскойхотите играть с акцентом на атаку. И ваш ивановский «Текстильщик» в ПФЛ много забивал. Почему в «Уфе» все произошло с точностью до наоборот?

— А кем мне было в атакующий футбол играть? Кем, скажите! Вы считаете, мы об этом не думали, не прикидывали варианты, не пробовали, в конце концов? Все было! Кстати, матч 30-го тура прошлого чемпионата с «Арсеналом», когда у нас и на замену некого было выпустить, мы сыграли 4-4-2.

Недавно на Кубок с «Ленинградцем» против команды, игравшей по схеме 5-3-2, мы сыграли снова 4-4-2. Матч проходил на одной половине поля, но забили только однажды на 70-й минуте — и то когда соперник при своем угловом решил разыграть мяч, мы перехватили и провели быструю атаку за шесть секунд. Поэтому и говорю: «Кем?» Хотеть можно все, что угодно. Для этого должны быть игроки. У «Уфы» подбор игроков был для другого футбола. (Игорь Рабинер)

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