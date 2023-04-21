Кечинов: «Не вижу никаких причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты красно-белых и работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля в весенней части сезона.

«Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов, — приводит слова Кечинова «Чемпионат». — Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра — на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля. Да, есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча — нужно работать над этим».

48-летний бывший футболист считает, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места в РПЛ.

«Необходимо улучшать и реализацию: команда создает очень много моментов, но не забивает. Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с «Ахматом». Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места», — добавил Кечинов.

После 23 туров московский клуб занимает третье место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России.