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Сегодня, 20:22

Кавазашвили рассказал, почему в России нет своего Месси

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о российских футболистах.

«Почему у нас нет русского Месси — таких талантливых футболистов? Система дала сбой — социально политическая — все поменялось, потому что развалился СССР — целая система, все пошло наперекосяк. Нужно 20-30 лет для восстановления. Для того, чтобы вырасти хорошего спортсмена, нужно время, так как талантливые люди есть в нашей стране! К сожалению, сейчас мы отдаем преимущество больше деньгам — за 30 лет ничего хорошего не произошло. Мы начали на примере Европы и других стран мира начали приглашать легионеров, которые занимают места воспитанников», — приводит «РБ Спорт» слова экс-голкипера.

Ранее Кавазашвили заявил, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков заслуженно стал лучшим игроком месяца в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-u-nas-net-russkogo-messi-potomu-chto-razvalilsya-sssr-vse-poshlo-naperekosyak/
Анзор Кавазашвили
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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