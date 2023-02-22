Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:52

Кавазашвили назвал Галицкого великим человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил футбольный клуб «Краснодар» с 15-летием.

«Какое замечательное событие, просто супер. Я обожаю Сережу, он — великий человек. Его дела говорят сами за себя. Своим умом он достиг огромных возможностей. Не жалея своих денег, он создал на Юге России самый лучший футбольный институт, где дети с большой радостью приходят на тренировки. Только за одного Сафонова нужно Сергея крепко обнимать и целовать. А сколько еще ребят играет в РПЛ, которые прошли через школу «Краснодара». От всей души их поздравляю», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

22 февраля 2008 года российский бизнесмен Сергей Галицкий объявил о создании ФК «Краснодар».

«Краснодар» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-obozhayu-galitskogo-on-velikij-chelovek/
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?! Александр был лидером сборной, которая играла в четвертьфинале ЧМ?»

Игнатьев: «Система «весна-осень» больше подходит нашему футболу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости