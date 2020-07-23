Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

На 38-й минуте игры форвард москвичей Эсекиэль Понсе врезался во вратаря хозяев Николая Заболотного, однако пенальти не был назначен.

— Здесь голкипер пытается зафиксировать свою позицию. Использует руку, чтобы отбить мяч. Он дотрагивается до мяча. Если есть контакт руки вратаря и мяча, то это не пенальти. Мы видим этот момент, это обычный сэйв, игра продолжается, это не пенальти. Ноги? Мы должны сосредоточиться на том, что происходит с мячом. Он статичен. Он использует руку, чтобы остановить мяч. Экспертная комиссия РФС проанализировала эту ситуацию, — сказал Кашшаи в программе «Правила игры»на телеканале «Матч ТВ».