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Кашшаи прокомментировал игру рукой Ракицкого в матче с «Локомотивом»

18:59
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал игру рукой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в своей штрафной в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

— Игра рукой Ракицкого в матче с «Локомотивом»? Если мяч попадает в руку, то мы должны анализировать положение руки. Мы анализируем положение руки. Она очень прижата к телу, и он пытается избежать контакт. Это приемлемо. Есть важный момент — делает ли рука площадь тела больше, он ее прижимает. Это не игра рукой, — сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на телеканале «Матч ТВ».

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