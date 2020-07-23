Кашшаи прокомментировал игру рукой Ракицкого в матче с «Локомотивом»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал игру рукой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в своей штрафной в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

— Игра рукой Ракицкого в матче с «Локомотивом»? Если мяч попадает в руку, то мы должны анализировать положение руки. Мы анализируем положение руки. Она очень прижата к телу, и он пытается избежать контакт. Это приемлемо. Есть важный момент — делает ли рука площадь тела больше, он ее прижимает. Это не игра рукой, — сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на телеканале «Матч ТВ».