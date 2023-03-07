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Владислав Шитов рассказал, мог ли его брат Виталий перейти в «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал о возможном переходе своего брата Виталия Шитова в самарский клуб.

«Брат зимой мог перейти в «Крылья»? Это дела руководства. Я в этом никак не участвовал. Если бы Виталий приехал, то был бы рад, но этого не случилось. Был ли Виталий готов к переходу? Думаю, он понимал, что здесь не будет играть, а ему сейчас важнее практика», — приводит слова Шитова Sport24.

В этом сезоне Виталий Шитов сыграл в двух матчах за основной состав «Спартака» и 5 встреч провел за молодежную команду.

В феврале 2023 года петербургская «Звезда» арендовала у «Спартака» 19-летнего россиянина.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-vladislav-shitov-rasskazal-mogli-yego-brat-vitaliy-pereyti-v-krylya-sovetov
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ФК Звезда (Санкт-Петербург)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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