Каррера рассказал, почему «Спартак» после чемпионства не стал командой-династией

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» оценил падение результатов его команды после завоевания золота. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок.

— Почему получилось, что «Спартак», который мог стать командой-династией, мог выиграть несколько чемпионств подряд, если не развалился, то близок к этому? Почему тот состав так быстро себя исчерпал?

— Не могу объяснить. Может быть, большинство игроков подумали, что чемпионство и Суперкубок — их индивидуальная заслуга. А на самом деле это заслуга командная. Когда в определенном коллективе, семье, начинает появляться зависть и ревность, каждый начинает думать о себе, а не о коллективе и общих целях. Поэтому и произошло то, что произошло.

— С чем вы это связываете? В России есть выражение «у футболиста есть яйца», то есть характер. Не хватило ли яиц футболистам того состава?

— Это всего лишь моя интерпретация событий. Может быть, после чемпионства они подумали, что стали важными игроками, и что достаточно совсем немного усилий для достижения побед, что уже не нужна спортивная злость, чтобы выигрывать. Такое в футболе случается. Побеждать всегда нелегко. А побеждать снова и снова намного сложнее. Если у тебя нет игроков, которые понимают, что могут это повторить, у которых нет победного менталитета, все становится намного сложнее.

— А что вы сделали не так? Почему «Спартак» не стал командой-династией?

— Безусловно, и я допустил какую-то ошибку, так же как и игроки. Но повторю, когда коллектив сплочен, то все трудности можно перебороть.

(Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь