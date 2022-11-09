Каррера рассказал, как проводит время, пока не тренирует
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, как проводит время в отсутствие тренерской работы. Последним клубом Карреры в феврале — апреле 2021 года был «Бари».
— Из чего состоит нынешняя жизнь бывшего главного тренера «Спартака» и любимца его фанатов Массимо Карреры?
— Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду. Смотрю очень много футбольных матчей по телевизору, хожу на стадион «Аталанты». Готовлю, играю в падель (разновидность тенниса. - Прим. И.Р.). Для меня это — год отдыха. Никакого стресса. Я очень расслаблен. По вторникам еще помогаю людям с ограниченными возможностями.
— Какое блюдо ваше фирменное?
— Готовлю все. Мне это нравится. Импровизирую, никогда не следую рецептам. Что есть в холодильнике — из того и готовлю. (Зашедшая в этот момент в гостиную жена Карреры Пинни назвала свое любимое блюдо в исполнении мужа — пасту с маленькими помидорами.)
— Как поживают ваши дочери?
— Старшая, Франческа, работает в Милане. Она выучилась по специальности «маркетинг и коммуникации». Младшая, Мартина, с подругой развивает свой бренд одежды, у них есть страница в инстаграме (сеть запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). Возможно, откроют бутик.
— Вы упомянули, что ходите на матчи «Аталанты». Вам как легенде клуба из Бергамо, игравшему здесь семь лет, полагается бесплатный абонемент на VIP-трибуну?
— Да.
— Можно ли назвать вас болельщиком какой-либо команды серии А?
— Болею за «Ювентус». Я — черно-белый!
— И болеете за «Ювентус» в матчах с «Аталантой», сидя в випе бергамасков?!
— Нет, поддерживаю обе команды. Хотя это сложно.
— Ходите на каждую домашнюю игру «Аталанты»?
— В этом году был уже много раз. Был даже на матче против «Монцы». Последний матч, на который ходил, — «Аталанта» — «Лацио».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2