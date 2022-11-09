Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Каррера рассказал, как проводит время, пока не тренирует

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Массимо Каррера и Игорь Рабинер.
Фото «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, как проводит время в отсутствие тренерской работы. Последним клубом Карреры в феврале — апреле 2021 года был «Бари».

— Из чего состоит нынешняя жизнь бывшего главного тренера «Спартака» и любимца его фанатов Массимо Карреры?

— Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду. Смотрю очень много футбольных матчей по телевизору, хожу на стадион «Аталанты». Готовлю, играю в падель (разновидность тенниса. - Прим. И.Р.). Для меня это — год отдыха. Никакого стресса. Я очень расслаблен. По вторникам еще помогаю людям с ограниченными возможностями.

— Какое блюдо ваше фирменное?

— Готовлю все. Мне это нравится. Импровизирую, никогда не следую рецептам. Что есть в холодильнике — из того и готовлю. (Зашедшая в этот момент в гостиную жена Карреры Пинни назвала свое любимое блюдо в исполнении мужа — пасту с маленькими помидорами.)

— Как поживают ваши дочери?

— Старшая, Франческа, работает в Милане. Она выучилась по специальности «маркетинг и коммуникации». Младшая, Мартина, с подругой развивает свой бренд одежды, у них есть страница в инстаграме (сеть запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). Возможно, откроют бутик.

— Вы упомянули, что ходите на матчи «Аталанты». Вам как легенде клуба из Бергамо, игравшему здесь семь лет, полагается бесплатный абонемент на VIP-трибуну?

— Да.

— Можно ли назвать вас болельщиком какой-либо команды серии А?

— Болею за «Ювентус». Я — черно-белый!

— И болеете за «Ювентус» в матчах с «Аталантой», сидя в випе бергамасков?!

— Нет, поддерживаю обе команды. Хотя это сложно.

— Ходите на каждую домашнюю игру «Аталанты»?

— В этом году был уже много раз. Был даже на матче против «Монцы». Последний матч, на который ходил, — «Аталанта» — «Лацио».

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хасбик — суперзвезда уровня Месси. В Аргентине его встретили толпы фанатов
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комментатор Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости