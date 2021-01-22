Каррера рассказал, что «Ливерпуль» напоминает ему об одной из худших ночей в жизни

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что «Ливерпуль» связан с его худшей ночью в жизни.

«Ливерпуль» напоминает мне об одной из худших ночей в моей жизни, когда мы проиграли в ответном матче со счетом 7:0. В той Лиге чемпионов мы провели хороший матч в Москве, обыграв «Севилью» (5:1), это был хороший групповой турнир. Но против больших команд всегда есть риск крупно проиграть, это влияет на рост команды", — цитирует Карреру ilposticipo.it.

Напомним, «Спартак» под руководством итальянского специалиста в декабре 2017 года проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7 в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

56-летний Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год. Вместе с ним «Спартак» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.