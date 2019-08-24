Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал о предложениях бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. По его словам, итальянец не намерен работать помощником.

— Я наступлю многим на мозоль. Очень много предложений у Массимо, — отметил Гурцкая. — Трудно тренеру, который боролся за чемпионство, видел 40-тысячную арену, принять маленькую команду, которая будет бороться за выживание где бы то ни было. Человек пришел в Россию, я не знаю, сколько он получал в Италии. Может, 20, 25, 30 тысяч евро в штабе Конте. Он жил на 5 тысяч евро в месяц, например. Я не знаю. Я думаю так.

Когда он стал зарабатывать в «Спартаке» большие деньги, он жил на те же деньги. Он саморазвивающийся, отличный парень в быту. И как тренер он — лучшее, что видела Россия. Однозначно, да. Симбиоз качеств, которые были у Массимо... Он — человек в настоящем смысле слова, как мы читаем в книгах о героях. Он простой. Итальянец, который не знает ни одного слова по-русски, модно одетый, стал любимцев всех болельщиков в России. Не только «Спартака». К нему хорошо относились все болельщики — и «Зенита», и ЦСКА. Мы встречались с болельщиками других команд, которые говорили, что они ненавидят «Спартак», но Каррера для них — настоящий мужик и они его признавали. Это нельзя купить.

Где будет работать Каррера? Никто этого не знает. В Иран он не поедет. Туда его приглашала команда, которая выиграла все трофеи.

Звал ли Конте? Я думаю, Массимо дал понять, что он не пойдет к Конте. Он не пойдет ассистентом. Даже когда Конте договаривался с «Реалом», он сказал Массимо, чтобы он ждал. Это было зимой. В «Реал» тогда может быть, он бы пошел даже помощником. Но сейчас точно нет.