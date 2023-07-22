Карраскаль не полетел на матч ЦСКА против «Урала»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии нападающего Хорхе Карраскаля в матче 1-го тура РПЛ против «Урала».

«Карраскаль не полетел на матч, продолжает заниматься индивидуально», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.