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Карпукас: «Если Дзюбе что-то не понравится, может жестко высказать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос о том, является ли форвард железнодорожников Артем Дзюба лидером в раздевалке и на поле.

«Согласен с тем, что Дзюбу можно назвать вожаком. В «Локомотиве» не так много людей с подобным статусом. Есть еще Баринов. Но Дзюба один из лидеров. «Пихает» ли он партнерам по команде? Конечно, такое бывает. И мне в том числе. Я тоже совершаю ошибки. Как это происходит? Если Артему что-то не понравится, может достаточно прилично высказать, при этом жестко. А если ошибка не такая важная, то Дзюба способен и пошутить. А в целом все нормально», — цитирует Карпукаса Sport24.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 23 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
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 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
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