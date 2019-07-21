Карпин считает, что Мирзов пришелся бы ко двору в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что новичок красно-белых, полузащитник Резиуан Мирзов мог пригодиться в его команде.

Ранее стало известно, что 26-летний Мирзов перешел из "Ростова" в "Спартак". Хавбек подписал трехлетний контракт с москвичами.

– Мирзова после приличного сезона в Туле хотели сохранить? Или воспринимали его уже как отрезанный ломоть?

– Нет, он таковым не был. В схеме 5-3-2, по которой "Ростов" играл в прошлом сезоне, сложно использовать лучшие качества Резиуана. В расстановке же 4-3-3: применяемой сейчас, он пришелся бы ко двору, но главное для меня – желание футболиста выступать за "Ростов".

В команде должны находиться те, кто этого действительно хочет и готов выполнять предъявляемые штабом требования. Резиуан получил предложения от других клубов, хотел уйти – что ж, окей. Со "Спартаком" руководство договорилось – и все. (Вячеслав Короткин)

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