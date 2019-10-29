Карпин не считает Шомуродова и Соболева недооцененными футболистами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что не считает форварда ростовчан Элдора Шомуродова и нападающего «Крыльев Советов» недооцененными футболистами.

— Соболев и Шомуродов не были недооцененными. Их оценивали так, как они стоили на тот момент, — сказал Карпин. — Шомуродов уже два года провел у нас, он работал, рос. Происходит рост игроков. В 17 лет мало тех, кто выстреливает. Тот же Головин потихоньку шел, просто он быстрее, чем многие. Кто-то в 23 года начинает, кто-то в 25. Рост по-разному происходит. Миранчуки не в 18 лет появились. Это нормальное явление.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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