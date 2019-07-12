Карл Старфельт стал игроком "Рубина"

"Гетеборг" на своем официальном сайте объявил о переходе шведского защитника Карла Старфельта в "Рубин". Контракт казанского клуба с 24-летним игроком рассчитан на четыре года. В ближайшее время Старфельт должен пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что казанский клуб предложил за 24-летнего игрока порядка 950 тысяч евро. Также интерес к центральному защитнику проявлял "Ростов", но стороны не договорились по цене трансфера.

В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забил гол и отметился одной желтой карточкой. "Гетеборг" занимает пятое место в турнирной таблице.