Семак подтвердил уход Ду Кейроса из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об уходе полузащитника Ду Кейроса.

— Почему решили отпустить Ду Кейроса?

— Мы учитываем желание футболиста, который хочет больше получать игровой практики. Он достаточно молод, и мы понимаем, что ему нужно играть. Все наши игроки в строю, на сегодня травмированных нет. Обойма позволяет ему уйти и получать игровую практику.

— Даже с учетом ухода Ду Кейроса, центр поля укомплектован?

— Думаю, да. У нас есть, кем его заменить.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что «Гремио» арендует 24-летнего бразильца до конца года с правом выкупа.

Ду Кейрос играет за «Зенит» с лета 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.