Карасев сообщил, что полетит на сбор судей УЕФА: «Все документы есть, надеюсь, ничего не изменится»

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что рассчитывает посетить осенний сбор судей УЕФА в Швейцарии, на который он получил приглашение.

О намерении отправиться на сбор Карасев рассказывал в интервью «СЭ» в июле.

«Надеюсь, ничего не изменится, поеду. Все документы есть, все нормально. 2 сентября должен прилететь. Что дальше будет, не знаю. Съезжу на сбор, дальше будет видно. Меня пригласили официальным письмом. Отправил, что все нормально, я готов. Все на руках. Надеюсь, за это время ничего не изменится. Сбор официально с 3 по 6 сентября в Ньоне. Я полечу 2 числа, потому что прямых рейсов нет. Надо вылетать заранее», — передают слова Карасева корреспонденты «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. В марте УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.