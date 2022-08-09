Канчельскис о возможном назначении Писарева в «Химки»: «Неизвестно, как его воспримет команда»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».

«Непонятно, с чем связана отставка Юрана. Не понимаю, в чем причина. Допускаю ли я возможность спада в игре «Химок»? Посмотрим, кто займет должность главного тренера. Если это будет Писарев, то он не работал на уровне клуба. Неизвестно, как его воспримет команда, коллектив. Время покажет. Давайте дождемся назначения, а потом будем рассуждать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее «Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по обоюдному согласию.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.