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Гаджиев — об отставке Юрана: «Его убрали не по спортивному принципу»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Для меня эта новость не может быть удивительной, потому что за мое время в футболе было очень много увольнений и назначений. Например, Семина уволили недавно, который много выиграл наград с клубом. Таких случаев немало. С точки зрения спортивных достижений увольнение Юрана — неверное решение. Но мне не известно, почему его решили уволить. Может, Юран стулья в них бросал. Но его убрали не по спортивному принципу. Может, там личные интересы, но я не знаю. Назначение Писарева? Он профессиональный работник, хороший игрок в прошлом, тренер и помощник Карпина. Он квалифицированный специалист, который знает свое дело. Наверное, «Химки» хотят взять Писарева, потому что он профессионал», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Терюшков сообщил, что клуб скоро должен объявить о назначении Николая Писарева на пост главного тренера «Химок». Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Сергей Юран и&nbsp;Игорь Шалимов. «Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ

Николай Писарев
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак – Сочи
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 4
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П
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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