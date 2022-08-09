Гаджиев — об отставке Юрана: «Его убрали не по спортивному принципу»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Для меня эта новость не может быть удивительной, потому что за мое время в футболе было очень много увольнений и назначений. Например, Семина уволили недавно, который много выиграл наград с клубом. Таких случаев немало. С точки зрения спортивных достижений увольнение Юрана — неверное решение. Но мне не известно, почему его решили уволить. Может, Юран стулья в них бросал. Но его убрали не по спортивному принципу. Может, там личные интересы, но я не знаю. Назначение Писарева? Он профессиональный работник, хороший игрок в прошлом, тренер и помощник Карпина. Он квалифицированный специалист, который знает свое дело. Наверное, «Химки» хотят взять Писарева, потому что он профессионал», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Терюшков сообщил, что клуб скоро должен объявить о назначении Николая Писарева на пост главного тренера «Химок». Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.