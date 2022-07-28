Игорь Корнеев поделился мнением по поводу перспектив Игнатьева в «Локомотиве»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев пока не до конца понимает, зачем клуб пригласил нападающего Ивана Игнатьева.

— Cогласны, что трансферная политика «Локомотива» на вход пока выглядит довольно скромно? Или состав команды и так неплохо укомплектован?

— Что касается защитника Фасона, видел его еще в играх за молодежную сборную Бразилии. Это в принципе достаточно качественный футболист за небольшие деньги. Левоногий защитник, которого давно искал «Локомотив». Единственное — он не очень высокий (185 см). Иногда росточка ему не хватает, но в целом довольно прыгуч. Так что его приобретение вполне логично. Непонятно приглашение черногорского нападающего.

— Раконьяца?

— Да. Что там в нем увидели? Этот парень не стоит тех денег, которые за него заплатили. Пока я ничего особенного в нем не разглядел. Почему именно этот форвард приглянулся «Локо»?

— Приглашение Игнатьева тоже загадка?

— Пожалуй. В последние годы он, мягко говоря, не блистал реализацией. Не знаю всех деталей сделки. Видимо, в клубе хотят реанимировать карьеру российского футболиста и, возможно, потом получить от этого дивиденды.