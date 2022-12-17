Камоцци — о «Локомотиве»: «Они отдуваются за неудачи прошлого спортивного блока»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, в комментарии для «СЭ» оценил изменения, происходящие в «Локомотиве».

«Сейчас «Локомотив» отдувается за неудачи прошлого спортивного блока. Считаю, что они идут по правильному пути, чтобы вернуться на победный путь и правильно усиливаться», — сказал Камоцци «СЭ».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.