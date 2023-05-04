Камоцци: «Надеюсь, для «Спартака» игра с «Зенитом» будет без позорных эпизодов»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями в преддверии матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

«Матч с «Зенитом» — очень сложная игра, но она важна для «Спартака». Красно-белым нужно оставаться сосредоточенными и мотивированными. Я надеюсь, для «Спартака» это будет качественная игра без позорных эпизодов, как в матче первого круга. Надеюсь, что «Спартак» победит. Малком и Промес — два игрока, которые могут определить исход матча. Посмотрим, кто будет лучше в предстоящей игре, и кто станет главным бомбардиром РПЛ», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.