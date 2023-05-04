Мостовой считает, что крупное поражение «Спартака» от «Зенита» не будет иметь последствий для Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, может ли крупное поражение от «Зенита» иметь фатальные последствия для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что нет. Во-первых, почему поражение должно быть крупным? Думаю, что крупного не будет. Ясно, что настрой у «Зенита» будет сильный. Будут играть, можно сказать, за слово чемпиона, хотя все и так уже знают, что «Зенит» — чемпион. Принципиальный соперник? Да, но у «Спартака» тоже будет определенный настрой. Они понимают, что сейчас это для них самый принципиальный соперник. С другой стороны, у нас есть такое: «Авось проиграем и проиграем, ничего страшного». А так, не думаю, что с Абаскалем что-то... Все же кричат, что все здорово и замечательно в «Спартаке». Абаскаль работает — все замечательно. Зарплату получает вовремя, все хорошо. Ни на что не жалуется», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент московская команда под руководством испанского специалиста занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Ростова» на 1 очко.