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Мостовой считает, что крупное поражение «Спартака» от «Зенита» не будет иметь последствий для Абаскаля

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, может ли крупное поражение от «Зенита» иметь фатальные последствия для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что нет. Во-первых, почему поражение должно быть крупным? Думаю, что крупного не будет. Ясно, что настрой у «Зенита» будет сильный. Будут играть, можно сказать, за слово чемпиона, хотя все и так уже знают, что «Зенит» — чемпион. Принципиальный соперник? Да, но у «Спартака» тоже будет определенный настрой. Они понимают, что сейчас это для них самый принципиальный соперник. С другой стороны, у нас есть такое: «Авось проиграем и проиграем, ничего страшного». А так, не думаю, что с Абаскалем что-то... Все же кричат, что все здорово и замечательно в «Спартаке». Абаскаль работает — все замечательно. Зарплату получает вовремя, все хорошо. Ни на что не жалуется», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент московская команда под руководством испанского специалиста занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Ростова» на 1 очко.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-krupnoe-porazhenie-ot-zenita-ne-budet-imet-posledstviy-dlya-abaskalya-
Александр Мостовой
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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