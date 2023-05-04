Вратарь «Краснодара» Сафонов получил звание мастера спорта России

8 выпускников академии и трое игроков главной команды «Краснодара» стали мастерами спорта, сообщается на официальном сайте клуба.

В апреле приказом Министерства спорта РФ почетных званий были удстоены: голкиперы Матвей Сафонов и Денис Адамов, защитники Вячеслав Литвинов и Олег Исаенко, хавбеки Александр Черников и Вячеслав Якимов, нападающие Дмитрий Воробьев и Ираклий Манелов.

В текущем сезоне 24-летний российский голкипер провел за «быков» 32 матча и пропустил 46 голов.