Вратарь «Краснодара» Сафонов получил звание мастера спорта России
8 выпускников академии и трое игроков главной команды «Краснодара» стали мастерами спорта, сообщается на официальном сайте клуба.
В апреле приказом Министерства спорта РФ почетных званий были удстоены: голкиперы Матвей Сафонов и Денис Адамов, защитники Вячеслав Литвинов и Олег Исаенко, хавбеки Александр Черников и Вячеслав Якимов, нападающие Дмитрий Воробьев и Ираклий Манелов.
В текущем сезоне 24-летний российский голкипер провел за «быков» 32 матча и пропустил 46 голов.
Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»
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