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Какие шансы у Дзюбы на переход в «Тоттенхэм»? Отвечает директор по развитию

18:50
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов невысоко оценил шансы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы перейти в лондонский клуб. Нынешнее соглашение форварда с петербуржцами рассчитано до 30 июня.

— Перейдет ли Дзюба в «Тоттенхэм»? Пока еще Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя, — цитирует matchtv.ru Дубова. — Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за «Зенит» 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 11 передач.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1181658_Predstavitel_Tottenkhema_v_efire_Match_TV_ocenil_verojatnost_perehoda_Dzuby_v_londonskij_klub

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