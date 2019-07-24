Как "Рубин" борется за болельщиков. Игроки звонят преданным фанатам

"Рубин" провел специальную акцию по привлечению болельщиков на стадион.
На своем официальном Youtube-канале казанский клуб выложил видео, как капитан команды Вячеслав Подберезкин и полузащитник Евгений Башкиров обзванивают фанатов команды и приглашают их на матч 3-го тура чемпионата России против "Ахмата". Встреча состоится 29 июля.
📞 "Наш капитан дал всей команде задание обзвонить тех людей, которые чаще всего посещают матчи"– "Рубин" Казань (@fcrk) July 24, 2019
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Смотрите очень весёлый сюжет Rubin TV о том, как Вячеслав Подберёзкин и @eugenebashkirov приглашали болельщиков на матч #РубинАхмат 🎥
⏯ https://t.co/vGlTLMHOl1 pic.twitter.com/wPo48qX9MT
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=KtcK_g9vPRI&feature=youtu.be
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