17:37 | Футбол — РПЛ

Как "Рубин" борется за болельщиков. Игроки звонят преданным фанатам

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"Рубин" провел специальную акцию по привлечению болельщиков на стадион.

На своем официальном Youtube-канале казанский клуб выложил видео, как капитан команды Вячеслав Подберезкин и полузащитник Евгений Башкиров обзванивают фанатов команды и приглашают их на матч 3-го тура чемпионата России против "Ахмата". Встреча состоится 29 июля.

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=KtcK_g9vPRI&feature=youtu.be

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