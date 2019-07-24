Как "Рубин" борется за болельщиков. Игроки звонят преданным фанатам

📞 "Наш капитан дал всей команде задание обзвонить тех людей, которые чаще всего посещают матчи"

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Смотрите очень весёлый сюжет Rubin TV о том, как Вячеслав Подберёзкин и @eugenebashkirov приглашали болельщиков на матч #РубинАхмат 🎥



⏯ https://t.co/vGlTLMHOl1 pic.twitter.com/wPo48qX9MT