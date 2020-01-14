Как нужно управлять «Спартаком»? Карпин дал советы Федуну

Бывший генеральный директор и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о методах управления владельца клуба Леонида Федуна.

— Он в курсе абсолютно всего. Каждый бюджет на каждый год, каждая сделка по игроку он визирует сам. Если кто-то думает, что Федун чего-то не знает, то глубоко ошибается, — отметил Карпин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Там когда-то будет порядок, придет стабильность?

— Если Федун, так скажем, успокоится, найдет правильного руководителя и даст реальное управление. Пускай этим бюджетом распоряжается человек, которого он поставил. Тогда настанет порядок. Если менять постоянно, то не будет.