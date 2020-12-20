Как голосовал Семак при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место форварда питерского клуба и сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку тренера чемпионов вошли: Сердар Азмун («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).