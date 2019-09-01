Кафельников о приобретениях «Спартака»: «Сколько бы вы не делали инвестиций в «Суперджет», он никогда «Эйрбасом» не станет»

Бывший теннисист Евгений Кафельников отметил, что скептически относится к последним приобретениям «Спартака». Он не верит, что новички автоматически сделают красно-белых чемпионами.

Друзья! Не утешайте себя иллюзиями,что если были сделаны такие приобретения,то автоматически Спартак будет чемпионом.Сколько бы вы не делали инвестиций в «Суперджет»,он никогда «эйрбасом» не станет. Аксиома? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 1, 2019

— Друзья! Не утешайте себя иллюзиями, что если были сделаны такие приобретения, то автоматически «Спартак» будет чемпионом. Сколько бы вы не делали инвестиций в «Суперджет», он никогда «Эйрбасом» не станет. Аксиома.

Сегодня «Спартак» объявил о переходе полузащитника Алекса Крала. Ранее он выступал за «Славию».

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