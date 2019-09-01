РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кафельников о приобретениях «Спартака»: «Сколько бы вы не делали инвестиций в «Суперджет», он никогда «Эйрбасом» не станет»

14:52
Теги:

Бывший теннисист Евгений Кафельников отметил, что скептически относится к последним приобретениям «Спартака». Он не верит, что новички автоматически сделают красно-белых чемпионами.

— Друзья! Не утешайте себя иллюзиями, что если были сделаны такие приобретения, то автоматически «Спартак» будет чемпионом. Сколько бы вы не делали инвестиций в «Суперджет», он никогда «Эйрбасом» не станет. Аксиома.

Сегодня «Спартак» объявил о переходе полузащитника Алекса Крала. Ранее он выступал за «Славию».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир