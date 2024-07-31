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Кафанов заявил, что в матче с «Зенитом» в ворота «Ростова» встанет Ятимов

Алина Савинова
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что на данный момент в команде нет голкипера, которого можно назвать стабильным первым номером.

«Есть ли первый номер? Нет. Смотрим тренировочный процесс, плюс игры должны подсказать. Очень надеюсь, и пока так и есть, что мы из-за вратарей очки не теряем, и за это время получаем информацию, как они действуют в играх. Бывает, что на тренировках все берут, а выходят играть — в стрессовой ситуации делают ошибки. Эти матчи на старте сезона нам дают ответы на вопросы», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

Также он рассказал, кто из трех вратарей займет место в воротах в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

«С «Зенитом» будет играть Рустам Ятимов», — добавил тренер.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 3 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. После двух туров сине-бело-голубые с 6 очками располагаются на первом месте в турнирной таблице, ростовчане (4 балла) идут на 4-й позиции.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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Зенит – Ростов
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Рубин – Химки
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