Грулев перенес операцию в связи с переломом большой берцовой кости

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев перенес операцию в связи с переломом большой берцовой кости левой голени, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Футболист получил травму в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1), который состоялся на «ВТБ Арене» 27 июля.

«Операция прошла успешно, сегодня он выписан из больницы», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Грулев провел два матча в РПЛ — против «Факела» и «Локомотива», не отметившись результативными действиями.