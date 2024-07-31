Кафанов заявил, что в «Ростове» пока нет первого номера среди вратарей

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что на данный момент в команде нет голкипера, которого можно назвать стабильным первым номером.

«Смотрим тренировочный процесс, плюс игры должны подсказать. Очень надеюсь, и пока так и есть, что мы из-за вратарей очки не теряем, и за это время получаем информацию, как они действуют в играх. Бывает, что на тренировках все берут, а выходят играть — в стрессовой ситуации делают ошибки. Эти матчи на старте сезона нам дают ответы на вопросы. Кто будет играть с «Зенитом»? Рустам Ятимов», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 3 августа. Начало — в 17:30 мск.