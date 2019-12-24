Кадыров недоволен болельщиками «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не посещает домашние матчи «Ахмата», так как ему обидно за поддержку команды болельщиками. Также ему не в восторге от игры Адлана Кацаева и Заура Садаева.

— Не посещаю домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков, — цитирует ТАСС Кадырова. — Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. А на стадион молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо.

Кацаев и Садаев ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 процентов мои ожидания и поддержку.