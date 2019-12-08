РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Из бывших тренеров «Спартак» чаще всего обыгрывает Карпин

22:40
Теги:

Валерий Карпин, тренировавший «Спартак» с 2009-го по май 2012 года и с ноября 2012-го по 2014-й, выиграл уже третий матч против бывшей команды.

В прошлом сезоне «Ростов» под его руководством добился двух побед, а в этом добыл четыре очка.

Константин Бесков, Георгий Ярцев и Олег Романцев не смогли взять верх ни в одной из встреч со «Спартаком». (Кирилл Бурдаков)

Победы бывших главных тренеров «Спартака» над красно-белыми

Дата

Тренер (годы в «Спартаке»)

Клуб

Город

Счет

25.08.2012

Станислав Черчесов (2007-2008)

Терек

Грозный

2:1

26.08.2013

Станислав Черчесов (2007-2008)

Амкар

Пермь

2:1

23.04.2018

Игорь Ледяхов (2008*)

Ахмат

Москва

3:1

30.09.2018

Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014)

Ростов

Москва

1:0

14.04.2019

Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014)

Ростов

Ростов-на-Дону

2:1

08.12.2019

Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014)

Ростов

Москва

4:1

* Исполнял обязанности главного тренера.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир