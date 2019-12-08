Из бывших тренеров «Спартак» чаще всего обыгрывает Карпин

Валерий Карпин, тренировавший «Спартак» с 2009-го по май 2012 года и с ноября 2012-го по 2014-й, выиграл уже третий матч против бывшей команды.

В прошлом сезоне «Ростов» под его руководством добился двух побед, а в этом добыл четыре очка.

Константин Бесков, Георгий Ярцев и Олег Романцев не смогли взять верх ни в одной из встреч со «Спартаком». (Кирилл Бурдаков)

Победы бывших главных тренеров «Спартака» над красно-белыми

Дата Тренер (годы в «Спартаке») Клуб Город Счет 25.08.2012 Станислав Черчесов (2007-2008) Терек Грозный 2:1 26.08.2013 Станислав Черчесов (2007-2008) Амкар Пермь 2:1 23.04.2018 Игорь Ледяхов (2008*) Ахмат Москва 3:1 30.09.2018 Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014) Ростов Москва 1:0 14.04.2019 Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014) Ростов Ростов-на-Дону 2:1 08.12.2019 Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014) Ростов Москва 4:1

* Исполнял обязанности главного тренера.

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