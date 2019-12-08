Из бывших тренеров «Спартак» чаще всего обыгрывает Карпин
Валерий Карпин, тренировавший «Спартак» с 2009-го по май 2012 года и с ноября 2012-го по 2014-й, выиграл уже третий матч против бывшей команды.
В прошлом сезоне «Ростов» под его руководством добился двух побед, а в этом добыл четыре очка.
Константин Бесков, Георгий Ярцев и Олег Романцев не смогли взять верх ни в одной из встреч со «Спартаком». (Кирилл Бурдаков)
Победы бывших главных тренеров «Спартака» над красно-белыми
|
Дата
|
Тренер (годы в «Спартаке»)
|
Клуб
|
Город
|
Счет
|
25.08.2012
|
Станислав Черчесов (2007-2008)
|
Терек
|
Грозный
|
2:1
|
26.08.2013
|
Станислав Черчесов (2007-2008)
|
Амкар
|
Пермь
|
2:1
|
23.04.2018
|
Игорь Ледяхов (2008*)
|
Ахмат
|
Москва
|
3:1
|
30.09.2018
|
Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014)
|
Ростов
|
Москва
|
1:0
|
14.04.2019
|
Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014)
|
Ростов
|
Ростов-на-Дону
|
2:1
|
08.12.2019
|
Валерий Карпин (2009-2012, 2012 — 2014)
|
Ростов
|
Москва
|
4:1
* Исполнял обязанности главного тренера.
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