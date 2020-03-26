Ивелин Попов: «Еще на сборах было видно, что Мамаев очень тонкий игрок»
17:15
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал об игре хавбека Павла Мамаева, который присоединился к команде зимой.
— Еще на сборах, когда он только начал выходить в контрольных играх, было видно, что Паша очень тонкий игрок, — цитирует Попова официальный сайт клуба. — Я надеюсь, что нынешняя пауза позволит восстановиться всем травмированным игрокам.
— То есть маленький плюс от остановки все-таки есть?
— Сложно сказать, все-таки для меня форма набирается через товарищеские матчи, а сейчас и их нет. Но те, у кого что-то болит, могут как раз долечиться. Если чемпионат все же доиграем, у нас будет очень мощная команда.
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