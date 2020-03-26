РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ивелин Попов: «Еще на сборах было видно, что Мамаев очень тонкий игрок»

17:15
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
Теги:

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал об игре хавбека Павла Мамаева, который присоединился к команде зимой.

— Еще на сборах, когда он только начал выходить в контрольных играх, было видно, что Паша очень тонкий игрок, — цитирует Попова официальный сайт клуба. — Я надеюсь, что нынешняя пауза позволит восстановиться всем травмированным игрокам.

— То есть маленький плюс от остановки все-таки есть?

— Сложно сказать, все-таки для меня форма набирается через товарищеские матчи, а сейчас и их нет. Но те, у кого что-то болит, могут как раз долечиться. Если чемпионат все же доиграем, у нас будет очень мощная команда.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13412

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14886
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир