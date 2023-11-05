Защитник «Пари НН» Стаматов покинул стадион на костылях после матча ЦСКА

Болгарский защитник «Пари НН» Матео Стаматов ушел со стадиона на костылях после гостевого поражения в матче 14-го тура РПЛ от ЦСКА (2:3).

Стаматов был заменен на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Иброхимхалил Юлдошев.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».