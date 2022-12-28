Иван может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно

«Зенит» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с голкипером Иваном, который играет в клубе на правах аренды.

По данным «РБ Спорт», бразилец вернется на родину. Его соотечественник Густаво Мантуан останется в команде до конца этого сезона. Он также летом был арендован. У «Зенита» есть опция выкупа 21-летнего хавбека.

Иван перешел в «Зенит» 19 июля 2022 года. На его счету 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.