Агент Изидора считает, что переход в АФК повлияет на всех футболистов из РПЛ

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в комментарии для «СЭ» рассказал, повлияет ли переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на будущее игрока в российском клубе.

«Останется ли Вильсон в России, если РФС перейдет в АФК? Думаю, это решение повлияет на всех игроков, которые выступают в России. Но на данный момент ситуация с возможным переходом в Азию на Изидора не влияет», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Во вторник, 27 декабря стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.