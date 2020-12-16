Иван Игнатьев заявил, что хотел бы играть в чемпионате Англии

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал в программе «Соколиная охота» на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» в каком чемпионате он бы хотел выступать.

— Алексей Миранчук уехал играть в Европу. Вы бы хотели там играть?

— Безусловно, хотел бы. Мне кажется, любой адекватный спортсмен понимает, что уровень там намного выше и хочет уехать. Нужно заслужить право играть там. Но, как говорится, всему свое время.

— Где бы вы хотели играть?

— Больше всего мне нравится английский чемпионат. Чтобы играть там, нужно быть реально терминатором (смеется). Там нужно быть физически готовым, играть на таких скоростях не каждый может.

— В нашем чемпионате нет таких скоростей?

— Всем понятно, что в нашем чемпионате нет таких скоростей, у нас другой футбол. У нас есть 4-5 команд, которые пытаются играть в атакующий футбол. Плюс, многие видят, что уровень чемпионата у нас упал. Раньше у нас играли и Карвальо, и Вагнер. Тогда я вообще кайфовал от футбола, даже ночью просыпался и смотрел. В Красноярске почти все матчи начинались ночью.