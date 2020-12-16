Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в программе «Соколиная охота» на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» прокомментировал слухи о том, что он принимал запрещенные вещества.

— В интернете очень много негатива пишут про тебя: наркотики, алкоголь, аварии. Было ли это в твоей жизни?

—Я не знаю, кому выгодны эти выдуманные статьи. Например, статья про кокаин. Никогда его в своей жизни я не пробовал. Может, я кому-то дорогу перешел.