Итальянский журналист: «Контактов между «Торино» и «Зенитом» по Иличу не было уже много недель»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о текущей ситуации с полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

«Насколько мне известно, контактов между «Торино» и «Зенитом» по поводу возможного трансфера Илича не было уже много недель. На данный момент Иван игрок стартового состава и поэтому больше не продается», — сказал Джулини «СЭ».

Ранее Ивица Павлович, представляющий интересы Илича, рассказал Sport24, что переход хавбека в «Зенит» все еще может состояться.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.