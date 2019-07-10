Источник: "Зенит" согласился отдать Ригони в аренду "Сампдории"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони будет выступать за "Сампдорию" на правах аренды. Об этом в своем Twitter сообщил журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Итальянский клуб заплатит 1 миллион евро, а также будет иметь право выкупить игрока за 9 миллионов. 26-летний аргентинец еще должен договориться об условиях личного контракта.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за "Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в "Зенит", принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи.