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Сегодня, 19:05

Источник: «Зенит» собирается вернуть Кузяева из «Гавра» этой зимой

Алина Савинова
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Руководство «Зенита» обсуждает вариант с возвращением в команду полузащитника Далера Кузяева, который в настоящее время выступает за «Гавр», сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 31-летний футболист может вернуться в петербургский клуб уже этой зимой.

В последнее время Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». В нынешнем сезоне россиянин провел 8 матчей за команду в лиге 1, отметившись одним голом. Темно-синие с 9 очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

Источник: https://t.me/karpinside/33958
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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