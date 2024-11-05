Источник: «Зенит» собирается вернуть Кузяева из «Гавра» этой зимой

Руководство «Зенита» обсуждает вариант с возвращением в команду полузащитника Далера Кузяева, который в настоящее время выступает за «Гавр», сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 31-летний футболист может вернуться в петербургский клуб уже этой зимой.

В последнее время Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». В нынешнем сезоне россиянин провел 8 матчей за команду в лиге 1, отметившись одним голом. Темно-синие с 9 очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.