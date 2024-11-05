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Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил, что вратарь бело-голубых Андрей Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена, полученной в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«После игры с «Ростовом» Андрей Лунев испытывал дискомфорт в правом колене и ограничение движения. Через два дня ему была сделана МРТ коленного сустава. Мы увидели воспаление. В этой связи Лунев переведен на график индивидуальной работы, срок восстановления — 3-4 недели. Будем смотреть динамику восстановления», — сказал Родионов.

В сезоне-2024/25 Лунев принял участие в 14 матчах «Динамо», пропустил 16 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

В ближайший месяц «Динамо» проведет два матча в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (5 и 28 ноября) и три игры в РПЛ: против «Пари НН» (9 ноября), «Факела» (24 ноября) и «Ахмата» (2 декабря).

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Источник: «Зенит» собирается вернуть Кузяева из «Гавра» этой зимой
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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